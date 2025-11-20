Camposano, presentazione del corto storia de “La Madonella”: venerdì 21 novembre presso la sala – Teatro Opera Parrocchiale

Camposano – Una serata dedicata alla tradizione, alla devozione, alle radici. Sarà questo il filo conduttore dell’ evento in programma venerdì 21 novembre presso la sala – Teatro Opera Parrocchiale di Camposano, alle ore 20.00.

L’ iniziativa è promossa dal Comitato “La Madonella” e sarà l’occasione per presentare il corto storia de “La Madonella”.

Un ‘ esperienza che ha coinvolto numerosi cittadini in un progetto di consolidamento della memoria comune, nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio culturale e devozionale della comunità.

Ad intervenire saranno Maurizio Barbato, specialista Beni architettonici e del paesaggio che evidenzierà la valenza delle tradizioni popolari ed illustrerà brevemente la storia di Palazzo Scotti. Ed ancora don Franco D’Otolo, autore del libro la “Pasqua Posticipata” che rappresenta la prima opera attraverso la quale è stata cristallizzata la storia della tradizione de “La Madonella”. Non mancheranno i saluti del parroco, nonché presidente del Comitato don Antonio Collu, e del sindaco di Camposano Franco Barbato.

Ad intervenire ancora, Claudio Napolitano, Presidente Unpli Napoli e direttore esecutivo del Premio Carpine Viscino short film festival, e Clemente Primiano, sindaco di Casamarciano, comune da anni promotore del Festival Nazionale del teatro. A condurre la serata, Antonio D’Ascoli, direttore responsabile di nonsolonola.com