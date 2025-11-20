A Castelvetre sul Calore grande festa al ristorante “Punto e a Capo” per il primo compleanno della piccola Stefania

Giornata di gioia a Castelvetre sul Calore, dove la piccola Stefania ha spento la sua prima candelina circondata dall’affetto della famiglia. Il ristorante “Punto e a Capo” ha accolto parenti e amici in un’atmosfera calorosa, perfetta per celebrare un momento così speciale.

I nonni, visibilmente emozionati, hanno dedicato alla nipotina auguri sentiti e affettuosi, diventando l’anima tenera della serata.

A portare un tocco di classe all’evento è stata la presenza del noto artista mandamentale Alessandro Conte.

Grazie alla sua presenza elegante e carismatica, la festa ha assunto un tono ancora più particolare, impreziosita da sorrisi e da un clima leggero che ha avvolto tutti i partecipanti.

Tra musica e cibo, la festa si è conclusa in un tributo di allegria.

Una serata vivace, saporita e piena di buone vibrazioni, destinata a restare un ricordo dolcissimo per la famiglia della piccola Stefania.