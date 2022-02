Calcio, Avellino-Fidelis Andria. Gautieri: “Questo è un gruppo di qualità, pensiamo a noi stessi”.

di Lucio Ianniciello

Parte bene il nuovo corso dei lupi, vittoria contro la Fidelis Andria. Gautieri batte sulla continuità che dovrà trovare la squadra e poi si sofferma sulla situazione infortuni: “Spero di recuperare i giocatori, l’entità c’è. Ci sono più speranze per Maniero rispetto a Dossena”.

Come ha vissuto l’esordio: “Un’emozione bellissima allenare in una piazza importante come Avellino. Qualsiasi collega vorrebbe stare al posto mio. È la vittoria di tutti, della città”.

Campionato riaperto, Catanzaro a -4 dal Bari capolista, lupi a -3 dai calabresi e a -7 dai galletti: “Ogni partita è difficile, lo ha dimostrato il Bari. Dobbiamo pensare a noi stessi, migliorare e lavorare. Bisogna tener d’occhio il Catanzaro, conta l’atteggiamento. Chi è più bravo vincerà”.

Contro la Fidelis Gautieri ha scelto il 3-5-2: “Per i giocatori che ho a disposizione preferisco il 4-3-3. Altro modulo per la gara con l’Andria, ho voluto dare più ordine, compattezza, sicurezza. La squadra ha risposto bene col 3-5-2. A volte però siamo stati un po’ estremi nel fare pressione. C’è stata grande partecipazione, ho giocatori importanti, possiamo giocare con vari sistemi ma ne servono non più di due, uno alternativo all’altro. Se si fosse fatto male qualche difensore, sarei dovuto passare al 4-3-3”.

Ancora sul match di ieri: “Murano ha stretto i denti, nel secondo tempo stessa prestazione comportamentale del primo. Va migliorato l’ultimo passaggio. Nella ripresa eravamo più alti, in certi frangenti siamo andati oltre e questo non deve succedere ma i ragazzi volevano vincere. Prestazione importante, cambi giusti. Questo è un gruppo di qualità. Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Basta guardare il Bari, dobbiamo lavorare”.

Martedì di nuovo in campo, si va a Latina: “Loro sono in ascesa, andremo lì per fare risultato. Si gioca sempre per vincere”.

