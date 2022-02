Giacomo Pizzella, personaggio illustre di Saviano compie gli anni

Auguri a Giacomo Pizzella per il suo 84° Compleanno avvenuto il 19 Febbraio 2022. Egli è fra gli industriali del nostro paese, quello più acclamato e conosciuto per il suo stile di vita, per bontà e per i rapporti sociali. Giacomo Pizzella nato a Saviano il 19/2/1938 ed ivi residente alla Via del Frasso, vedovo della cara moglie Muto Anna, genitore amorevole di sei figli: Gaetano, Pietro (deceduto), Felice, Vincenza, Antonio, ed Emma. nonno premuroso di nove nipoti, ha svolto per 60 anni la sua attività lavorativa in qualità di Sarto presso la propria abitazione, realizzando anche un’azienda privata di sartoria, ormai gestita dai suoi tre figli. Uomo leale, generoso e socievole, premuroso ed orgoglioso del suo passato vibrante ed intraprendente, rappresenta un vivo esempio di saggezza ed equilibrio per le nuove generazioni. Nonostante la sua primaria passione di artigiano dell’ago, del cotone e del metro, l’illustre personaggio savianese, è diventato protagonista in diverse esperienze lavorative, ricevendo consensi e riconoscenze: per tre anni ha lavorato presso l’azienda “Kghi don” di Napoli; è stato ancora organizzatore di sfilate di moda effettuate a Saviano, Nola, Capri e New York, con modelli di abiti da cerimonia, realizzati nella propria azienda. Sono ancora da annoverare le seguenti cariche: 10 anni di Presidente dei Commercianti della Regione Campania; presidente della Festa di S. Giacomo Apostolo, protettore di Saviano; e ancora per 3 anni presidente della squadra di Calcio savianese nelle categorie di Promozione ed Eccellenza. Nel 1982 è stato Ispettore dei vigilanti dello stadio S. Paolo di Napoli in concomitanza con l’arrivo di Maradona a Napoli. Nel 2000 ha ricevuto il Premio “Saviano che lavora” dal Comune di Saviano. Si è molto prodigato per il proprio paese ed è stato molto apprezzato dai compaesani, per cui gli è stato conferito dal Sindaco di Saviano il Premio “Saviano che lavora”. Nel 2001 è stato anche Presidente del Carnevale savianese con il carro Rione “La Vittoria”. Con orgoglio e soddisfazione, infine, ha accettato la targa di Cavaliere del Lavoro rilasciatogli dal Comune di Napoli. Gli auguri particolari per il suo compleanno gli giungano da parte di Pasquale Iannucci che gli ha auspicato una vita ancora lunga e serena. (Pasquale Iannucci)

