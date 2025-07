Baiano (AV) – Arresti domiciliari per 35enne accusato di minacce armate verso un minorenne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Baiano (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura.

Il destinatario del provvedimento limitativo della libertà personale è un 35enne della provincia di Napoli, a carico del quale pende un procedimento penale per detenzione illegale di un’arma comune da sparo e minacce, commessi in Baiano in data 12 luglio 2025.

Sulla base di quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, l’uomo, in assenza di autorizzazione, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola cal. 7,65 che utilizzava per minacciare ed esplodere un colpo in direzione di un minorenne, con l’aggravante di aver commesso il fatto per un motivo futile, avendo agito in conseguenza di un banale litigio.