BAIANESE. Otd: ancora una volta Salvatore Alaia stigmatizza il comportamento di De Luca.

Sembra assurdo o forse paradossale che, rispetto a certe vicende, bisogna continuamente sollecitare le istituzioni regionali a prendere decisioni importanti per il futuro degli operai idraulici forestali a tempo determinato ( Otd ) , costretti a vivere una vita da precari nonostante l’impegno, la determinazione e lo spirito di collaborazione per rendere le diverse comunità punto di riferimento di intere realtà. Una riflessione che nasce spontanea in considerazione delle continue promesse da parte dello stesso governatore della Regione Campania, Enzo De Luca, che già nel 2015 si era reso disponibile a mettere la parola fine ad una vicenda incresciosa che purtroppo ancora oggi non trova alcuna risposta in termini di stabilizzazione. Stabilizzazione, potrebbe sembrare una parola come altre ma a ben vedere rappresenta la giusta e concreta soluzione per chi tra mille difficoltà e disagi continua ad assolvere con diligenza ai propri doveri. Ed è per questo che l’ex Sindaco di Sperone, il Dott. Salvatore Alaia, invita De Luca a non pensare solo al TERZO MANDATO ma a farsi portavoce di una problematica che non può essere procrastinata vita natural durante .