Avella nel caos: tra soste selvagge e regole ignorate, cresce il malcontento

Ad Avella, il senso di ordine sembra sempre più sfuggire di mano, trasformando il paese in un vero e proprio “territorio di nessuno”. Auto in sosta vietata, parcheggiate in strade già strette e negli incroci, e veicoli privi di assicurazione che restano impuniti, nonostante le segnalazioni dei cittadini, sono solo alcune delle criticità che alimentano il malcontento.

La denuncia è chiara: segnalazioni dettagliate, corredate da foto e informazioni, inviate alle autorità competenti non ricevono risposte concrete. In questa situazione di apparente indifferenza, il rispetto delle regole diventa opzionale e chi tenta di far rispettare le norme viene ignorato, contribuendo al senso di abbandono.

Non mancano altre problematiche, come la gestione dei rifiuti. Sacchi di immondizia e ingombranti vengono spesso lasciati fuori dalle abitazioni in orari non conformi a quelli stabiliti, rendendo vani gli sforzi per mantenere il decoro urbano.

Ad Avella sembra prevalere l’idea che “ognuno faccia come gli pare”, lasciando spazio al caos e penalizzando quei cittadini che rispettano le regole. Una situazione che merita una riflessione seria e, soprattutto, un intervento deciso da parte delle istituzioni per restituire al paese un senso di ordine e decoro urbano.