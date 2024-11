Grande attesa per la Giornata di Prevenzione Gratuita a Sperone di oggi

Si svolgerà oggi, sabato 30 novembre, presso il plesso di via Sant’Elia della scuola elementare di Sperone, la “Giornata di Prevenzione Gratuita” organizzata dal Comune con il supporto del consigliere Paola Rosiello.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, offrirà diverse consulenze mediche gratuite in un clima di grande attenzione alla salute e alla prevenzione. Tra i servizi messi a disposizione:

– Screening e consulenza dell’udito con esperti in audiologia;

– Consulenza e densitometria ossea (MOC) per la prevenzione dell’osteoporosi;

– Consulenza odontoiatrica con il dott. F. Montella;

– Visite osteopatiche e posturologiche a cura del dott. W. Iannaccone.

Dalle 9:30 alle 13:30, i cittadini potranno accedere ai vari servizi in ordine di arrivo, cogliendo l’opportunità di ricevere una valutazione medica gratuita in ambiti fondamentali per la salute.

L’evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sul valore della prevenzione, con un grande apprezzamento atteso da parte della comunità. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a promuovere iniziative simili in futuro, sottolineando l’importanza di offrire supporto concreto ai cittadini.

Per ulteriori informazioni, è stato fornito il contatto telefonico 320 879 2527, per garantire un punto di riferimento anche dopo l’evento.