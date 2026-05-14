POLLENA TROCCHIA (NA). Limitazione oraria per la sosta delle auto, via alla misura pro commercio Dispositivo in partenza in diverse aree del territorio

Istituzione della limitazione oraria per la sosta delle auto con obbligo di esposizione del disco orario. È questa la misura individuata dall’Amministrazione comunale, di concerto con il comando di Polizia locale, al fine di agevolare il commercio in determinate arterie cittadine per le quali il tema parcheggio è particolarmente sensibile. «Mi sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini, in particolare titolari di esercizi commerciali di piazza Amodio, piazza Donizetti e via Mazzini, i quali lamentavano autovetture lasciate in sosta, a volte per l’intero orario di apertura delle attività, precludendo in tal modo la possibilità di utilizzo degli stalli esistenti, anche solo per pochi minuti, a tutti gli altri utenti e in particolar modo ai clienti» ha spiegato il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, che ha quindi avviato con il comando di Polizia locale l’attività di verifica e approfondimento che ha portato alla attivazione della limitazione oraria per la sosta gratuita delle auto con obbligo di esposizione del disco orario. Il dispositivo sarà attivo in piazza Amodio, piazza Donizetti, via Mazzini e Largo Santangelo tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Dopo l’istallazione e la sistemazione dell’apposita segnaletica orizzontale e verticale e un periodo di preparazione alla novità, si partirà effettivamente da lunedì 25 maggio. Sarà da allora che per sostare negli stalli di queste aree sarà necessario esporre il disco orario e la sosta, rimanendo gratuita, sarà limitata a sessanta minuti. «Abbiamo recepito le criticità esposte dai commercianti individuando in questa misura la possibilità di un aiuto concreto al commercio locale, in un momento storico già di grossa difficoltà. La limitazione oraria favorisce la fruibilità per un tempo determinato degli stalli adiacenti ai negozi locali e garantisce l’uso a un numero maggiore di utenti, evitando, nel contempo, ogni sorta di utilizzo prolungato» ha concluso il sindaco Esposito.