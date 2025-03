Torrioni (AV)- Il 29 marzo il X Raduno dei Poeti Dialettali.

Il 29 marzo, alle ore 17:00, la Sala Comunale di Torrioni ospiterà la decima edizione del Raduno dei Poeti Dialettali, evento dedicato alle tradizioni e alla cultura popolare. Promosso dal Comune di Torrioni in collaborazione con il Centro di Ricerca Tradizioni Popolari “La Grande Madre” e il SAI “Valeria Solesin”, l’evento vedrà il via attraverso gli onori di casa del primo cittadino Annamaria Oliviero. Oliviero ha voluto fortemente che la manifestazione venisse ospitata nella comunità di Torrioni, impegnandosi anche nella pubblicazione dell’antologia del Raduno. A seguire gli interventi di Valentina Oliviero, coordinatrice del SAI “Valeria Solesin”, Silvia Pallini, dell’Associazione LEM-Italia (Lingue d’Europa e del Mediterraneo), Graziano Mirichigni, SMTS – System Architect (Micron Technology). Nel corso della serata sarà consegnato il “Premio alla Memoria” di Ginevra Bartolomei, poetessa contadina, emigrante, donna di grande forza d’animo che ha voluto dare dignità all’idioma della sua piccola comunità teramana di Pietracamela. Non mancheranno,inoltre, letture poetiche a cura dei poeti dialettali della “Grande Madre” e intermezzi musicali a cura del Maestro prof. Gianni Molinaro.

(Andrea Squittieri)