Antonio Masullo e la Principessa Mafalda di Savoia al Palazzo “Mediceo” di Ottaviano.

Dopo il grande successo della prima presentazione ufficiale del libro “Mafalda di Savoia – La perla di Buchenwald – I sette giorni” – Argento Vivo Edizioni dello scrittore partenopeo l’avvocato penalista e giornalista Antonio Masullo, avvenuta lo scorso 25 settembre alla “Domus Ars” di Napoli, il testo, attesissimo dalla Critica e dagli ambienti culturali, giunge a una nuova tappa del Princess Mafalda tour 2021/22.

A ospitare l’evento stavolta è il Comune di Ottaviano (Na) in sinergia con l’Associazione Culturale “ArcheOttaviano” presso lo storico Palazzo “Mediceo” della cittadina vesuviana.

La presentazione avverrà mercoledì 17 novembre alle ore 17:30.

Dopo il taglio del nastro di inizio, il Princess Mafalda Tour 2020/21 è regolarmente partito verso nuove tappe ed esperienze culturali che porteranno Masullo in giro per lo Stivale per la sua nuova opera.

Masullo, in questo libro, dà voce direttamente alla principessa Savoia, raccontando dei suoi ultimi sette giorni a Buchenwald, prima della morte, causata dal bombardamento degli alleati alle Officine Gustloff, nella periferia di Weimar, site vicino alla baracca 15 e alla volontaria negligenza sanitaria esercitata dal medico del campo nazista, finalizzata alla morte della principessa Savoia – D’Assia Kassel.

L’autore, grazie ai racconti dei due sopravvissuti all’Olocausto di nazionalità tedesca e italiana, di cui non ha mai voluto rivelare l’identità, conosciuti per una visita al campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena nel 2015, è riuscito a ricostruire un pezzo della memoria spirituale e umana della principessa Mafalda di Savoia, alla quale dona una “voce” per raccontare di sé e di tutto ciò che ha fatto per combattere il nazifascismo in Italia, con l’aiuto del suo fedele amico di sempre, l’allora monsignor Montini che diverrà anni dopo Papa Paolo VI.

Gli ultimi sette giorni della sua vita terrena, per raccontare e comprendere il senso di tutta la sua vita, ridefinendo il ruolo del suo consorte, il principe Filippo D’Assia Kassel, delfino di Hitler e decodificare la fitta relazione fra gli eventi che hanno legato la sua vita a quella della politica italo – tedesca, facendola entrare, inconsapevolmente, nella Storia.

Alla presentazione saranno presenti:

Giovanna Andreoli – Presidente ArcheOttaviano che introdurrà i lavori.

Per i saluti istituzionali:

Avv.to Luca Capasso – Sindaco di Ottaviano

Prof. Biagio Simonetti – Assessore

Avv.to Rosa D’Ambrosio – Consigliere

Relatore: Prof. Carmine Cimmino

Intervento dell’Autore

Reading a cura di Gianni Sallustro – Attore

Modererà l’incontro la prof.ssa Mariarosaria Casolaro – Docente in Lettere Moderne

All’evento sarà possibile accedere soltanto con green pass e mascherina.

