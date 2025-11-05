Annunziata Napolitano, equilibrio e concretezza per il futuro della Campania La professionista di Mugnano del Cardinale candidata con “Noi di Centro – Noi Sud” alle Regionali 2025

MUGNANO DEL CARDINALE – “Credo in una politica fatta di equilibrio, concretezza e dialogo. Metterò la mia esperienza e la mia energia al servizio del territorio”.

Con queste parole Annunziata Napolitano, di Mugnano del Cardinale, presenta la sua candidatura alle Elezioni Regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025, nelle fila del movimento “Noi di Centro – Noi Sud” guidato da Clemente Mastella.

Professionista con una formazione multidisciplinare e una consolidata esperienza nel settore dell’edilizia e della gestione aziendale, Napolitano rappresenta una figura dinamica e competente, espressione di un nuovo approccio alla politica basato su professionalità, innovazione e responsabilità sociale.

Specializzata in gare d’appalto, sicurezza sul lavoro, coordinamento dei cantieri, sistemi di gestione ISO e fattori ESG, la candidata ha maturato una visione moderna e integrata del mondo produttivo, attenta tanto all’efficienza quanto alla sostenibilità.

Tra i suoi ambiti di competenza figurano la Lean Innovation in edilizia, la compliance normativa e il Disability Management, settori in cui ha saputo coniugare capacità organizzativa e sensibilità umana.

Attualmente laureanda in Ingegneria Civile, Annunziata Napolitano unisce al rigore tecnico una forte vocazione civica e sociale, orientata alla digitalizzazione dei processi, alla valorizzazione delle risorse locali e al rafforzamento delle politiche di inclusione.

La sua candidatura intende portare in Regione Campania una voce nuova, capace di coniugare esperienza professionale e attenzione per le persone, nella convinzione che solo attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni, cittadini e imprese sia possibile costruire un futuro di crescita equilibrata e sostenibile per il territorio campano.