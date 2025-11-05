Avella/Roccarainola. Nuovo Protocollo d’Intesa tra cinque Comuni: obiettivo il traforo di collegamento con il Beneventano

Roccarainola (NA) – Un nuovo passo verso la realizzazione di un collegamento strategico tra la Valle Caudina e l’autostrada A16. È stato firmato il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Montesarchio (BN) – capofila dell’iniziativa – Cervinara (AV), Rotondi (AV), Avella (AV) e Roccarainola (NA), per avviare azioni congiunte finalizzate ai lavori di costruzione di una strada a scorrimento veloce tra la Valle Caudina e la rete autostradale.

L’accordo mira a rafforzare la collaborazione istituzionale tra territori contigui, uniti da legami storici, culturali e paesaggistici, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e turistico dell’intera area e migliorare i collegamenti con il Beneventano e l’autostrada Napoli-Canosa.

Un primo progetto di fattibilità per quest’opera era stato presentato qualche anno fa da Domenico Biancardi, allora presidente della Provincia di Avellino, che ne aveva sottolineato l’importanza strategica per la mobilità dell’area caudina e per la valorizzazione dei territori interni.

“Questo si vuole realizzare: un altro tentativo…” – ha dichiarato il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo – “Questa volta con il Comune di Montesarchio come capofila, per la realizzazione del traforo che collega il nostro territorio con il Beneventano. La speranza è l’ultima a morire, noi ci crediamo.”

Il progetto rappresenta una priorità infrastrutturale per la Campania interna, in grado di agevolare gli spostamenti, ridurre i tempi di percorrenza e favorire l’integrazione economica tra le province di Benevento, Avellino e Napoli.

Il Protocollo d’Intesa sancisce l’impegno dei Comuni firmatari a collaborare nella pianificazione e nella ricerca di risorse finanziarie, condividendo strategie di sviluppo volte a trasformare in realtà un’opera attesa da anni e fortemente voluta dalle comunità locali.