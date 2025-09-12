ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 12 Settembre 2025

SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO

Settimana n. 37

Giorni dall’inizio dell’anno: 255/110

A Roma il sole sorge alle 05:48 e tramonta alle 18:24 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:59 e tramonta alle 18:39 (ora solare)

Luna: 11.32 (tram.) 20.47 (lev.)

Proverbio del giorno:

Settembre ventoso e dorato, è bello e fortunato.

Aforisma del giorno:

Se gli dei esaudissero le preghiere degli uomini, l’umanità verrebbe dissolta a causa di tutti i mali che gli uomini si invocano l’un l’altro. (Epicuro)