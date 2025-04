208° Anniversario della Polizia Penitenziaria: presente anche il sostituto commissario avellinese Angelo Cantalupo

Sperone/Spoleto. Al 208° Anniversario di Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha avuto luogo stamattina mercoledì 2 aprile, presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto,in Umbria, c’era anche il Sostituto Commissario coord. Cantalupo Angelo , nostro illustre Avellinese , esattamente del Comune di Sperone (a Sinistra nella foto). Come è specificato anche nel Profilo Facebook per Comune di Spoleto, quest’anno la cerimonia rappresenta un momento di grande significato per tutti gli istituti penitenziari della Regione.