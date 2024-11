Top e flop di Serie C e prossime gare dell’Avellino

Siamo ormai in dirittura d’arrivo verso il giro di boa del girone C di Serie C e sono diverse le squadre che hanno floppato, così come i club al top nel vertice della classifica per un posto in Serie B. Per questo, il girone di ritorno si preannuncia infuocato.

Seguire le scommesse dei match di Serie C in tempo reale su Betfair significa anche vedere in diretta dei match spettacolari come Avellino – Benevento, la X + Over 2.5 quotata a 10 con 4 gol totali rappresenta sicuramente uno dei simboli più carichi per i match ad altissimo tasso di improbabilità.

Nonostante il pareggio, i Lupi si confermano la squadra più in forma del campionato nelle ultime 10 giornate fino alla quindicesima: i Biancoverdi sono andati più forti di 3 punti rispetto alla capolista Sannita. Negli ultimi 900 minuti di gioco l’Avellino ha messo in cassaforte 21 punti con 6 vittorie, 3 pareggi e una soa sconfitta, sfiorando l’impresa al Ciro Vigorito. Non ci sono dubbi, i Lupi sono al top.

Avellino 24 gol nelle ultime 10 gare

I Lupi sono al top anche per gol messi a segno, con una media di 2.4 gol a partita hanno raggiunto quota 24 reti segnate dalla sesta alla quindicesima giornata, soltanto 5 i gol subiti. I Biancoverdi divertono sia in casa che in trasferta, il bilancio tra le gare terminate con un risultato a trazione over 2.5 e under 2.5 è equilibrato, nelle prime 15 sono 8 i match terminati con almeno 3 gol totali nel risultato. Tra i bomber irpini il più in forma è Patierno, che ha già raggiunto quota 8 gol.

Flop Foggia, Messina e Casertana

Soltanto 4 punti per queste tre squadre nelle ultime gare, un bilancio negativo soprattutto per la Casertana che non riesce più a vincere ma solo a pareggiare. Intanto la situazione si sta facendo pesante per Taranto e Juventus U23, che rischiano di farsi risucchiare in Serie D senza passare dai playout.

I prossimi match dell’Avellino tra dicembre 2024 e gennaio 2025

Il mese di dicembre comincia con il botto e il palinsesto delle scommesse calcio di Serie C girone C aggiornate su Betfair ci presenta un Monopoli – Avellino che è uno scontro al vertice in chiave playoff. In trasferta i Biancoverdi possono vantare diversi risultati utili e una sola sconfitta nei primi 8 match. In casa il Monopoli tende spesso a pareggiare.

La gara dell’Immacolata Concezione è quella contro il Sorrento al Partenio, una sfida non povera di suspense ma che offre ai Lupi l’opportunità di agguantare 3 punti preziosi. Il 13 dicembre c’è la gara contro l’Altamura, prima del match contro il Picerno il 22, che si presenta come una sfida insidiosa in chiave playoff.

A gennaio si comincia il 5 contro il Giugliano in trasferta, poi segue ancora un’altra trasferta contro il Cerignola, per finire il mese prima contro la Cavese in casa e poi contro il Latina, ancora in trasferta.