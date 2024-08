Serie A, Inter-Atalanta: i campioni d’Italia ospitano la Dea a San Siro

La sera di venerdì 30 agosto si sfidano i nerazzurri di Inzaghi contro quelli di Gasperini, match valido per la 3^ giornata di Serie A

Dopo le prime 2 giornate di campionato, la 3^ giornata di Serie Asi preannuncia a dir poco entusiasmante. Ad aprire i giochi alle ore 18.30 sarà la sfida tra Venezia e Torino, poi subito dopo il big match tra Inter e Atalanta: la gara di San Siro andrà in scena la sera di venerdì 30 agosto 2024 a partire dalle ore 20.45.

Si tratta già di una sfida importante per entrambe le formazioni sul finire di questa sessione estiva di calciomercato, visto che nessuna delle due è a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti – l'unica fin qui è la Juventus.

Serie A, Inter-Atalanta: come arrivano le due squadre

L’Inter è la squadra campione d’Italia in carica, quindi il suo obiettivo di certo sarà quello di rivincere subito lo scudetto. I nerazzurri però hanno subito steccano alla prima, pareggiando in trasferta al Marassi contro il Genoa per 2-2. A seguire, la squadra di Inzaghi si è rifatta superando senza problemi a San Siro il Lecce per 2-0. L’Inter quindi al momento conta 4 punti in classifica, a -2 dalla Juventus. La stagione è chiaramente lunghissima, ma se i nerazzurri dovessero perdere ulteriori punti allora dovrebbero rimboccarsi le maniche e cominciare ad inseguire.

In attesa della fine di questo complicatissimo mercato, l’Atalanta sta cercando letteralmente di non colare a picco. La rosa della Dea è cambiata molto dalla finale di Europa League, come sottolineato dallo stesso allenatore, e fare previsioni al momento è difficile; di certo, ai blocchi di partenza si presenta una squadra molto diversa da quella che è arrivata 4^ nello scorso campionato ed ha vinto la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Di fatti, il club bergamasco ha sì vinto facilmente all’esordio a Lecce per 0-4, ma poi è caduta malamente in trasferta a Torino contro i granata per 2-1. Al momento quindi l’Atalanta conta 3 punti in classifica.

Serie A, Inter-Atalanta: precedenti e statistiche

Inter e Atalanta si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 140 volte: 77 vittorie dei milanesi, 36pareggi e 27 successi dei bergamaschi. Considerando solo le partite giocate a San Siro però, il bilancio è ancora più netto: 50 trionfi a 10 per i padroni di casa, con 12 pareggi.

Nella passata stagione, l’Inter si è imposta sia all’andata che al ritorno: a Bergamo nel novembre del 2023 ha vinto per 1-2, mentre invece a Milano nel febbraio del 2024 ha avuto la meglio addirittura per 4-0. L’Inter viene da 5 vittorie consecutive, e in generale da ben 12 risultati utili di fila. L’ultimo successo della Dea risale al 4-1 nel novembre del 2018.