Sguardo Felino: La Community Online che Riunisce Amore e Solidarietà per gli Animali

Nel cuore della Campania è nata una community che si dedica alla protezione, assistenza e adozione degli animali, in particolare gatti e cani. Sguardo Felino è un progetto no-profit, ideato e portato avanti da Alfonso Fiorentino, nato con l’obiettivo di creare una rete di solidarietà per aiutare animali smarriti e in difficoltà, diffondere annunci di adozione e fornire supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà con i loro amici a quattro zampe.

Chi siamo e cosa facciamo:

Annunci di animali smarriti e adozioni : Attraverso il sito web Sguardo Felino e le pagine social (Facebook e Instagram), la nostra community permette di pubblicare gratuitamente annunci per animali smarriti o per adozioni. Ogni annuncio è visibile a migliaia di persone, grazie alle condivisioni e al coinvolgimento della nostra rete. Il nostro sistema di pubblicazione è semplice e veloce, offrendo a chiunque la possibilità di inserire foto, descrizioni e contatti per facilitare la ricerca o l’adozione degli animali.

O.S. Animale in difficoltà : Un aspetto fondamentale di Sguardo Felino è la risposta immediata a situazioni di emergenza. In caso di animali abbandonati o in difficoltà, mettiamo in atto una campagna di sensibilizzazione tramite post dedicati che informano rapidamente la comunità locale. Ogni segnalazione viene trattata con urgenza, cercando soluzioni temporanee come stalli di emergenza e, se possibile, trovando famiglie adottive per lungo termine.

Supporto costante alle famiglie e ai volontari : La nostra community collabora strettamente con volontari locali e organizzazioni, offrendo una piattaforma per mettere in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi può offrirlo. La nostra missione è quella di far sì che nessun animale resti solo o abbandonato, cercando di trovare per loro una casa sicura e amorevole.

Storie di successo e testimonianze: Oltre a svolgere attività pratiche, Sguardo Felino si impegna a condividere storie di successo e testimonianze delle famiglie che hanno adottato o ritrovato i loro animali grazie al nostro aiuto. Queste storie non solo ispirano ma rafforzano il senso di comunità e l'importanza della collaborazione per raggiungere obiettivi comuni.

Il nostro impatto sui social:

Le nostre pagine social, attive su Facebook, Instagram e Threads, sono il punto di riferimento per chi cerca o offre aiuto agli animali in difficoltà. Attraverso questi canali, promuoviamo costantemente campagne di sensibilizzazione, organizzeremo raccolte di fondi e materiale per aiutare i volontari sul campo e, soprattutto, condividiamo storie che fanno la differenza nella vita degli animali e delle famiglie che li accolgono.

Perché Sguardo Felino?

La nostra forza risiede nella capacità di creare connessioni reali. Ogni annuncio, ogni post e ogni condivisione avvicinano un passo in più un animale alla sua famiglia. In un mondo sempre più frenetico, Sguardo Felino si impegna a rallentare per dare importanza a quegli sguardi che troppo spesso passano inosservati. Vogliamo dare una seconda possibilità a ogni cane o gatto abbandonato, smarrito o trascurato, permettendo loro di trovare un luogo sicuro e una famiglia che li ami.

Sguardo Felino è molto più di una semplice community online: è una rete di persone unite dall’amore per gli animali, dalla volontà di fare la differenza e dalla consapevolezza che insieme possiamo creare un mondo migliore per i nostri amici pelosi. Il nostro sito sguardofelino.it è aperto a tutti, e chiunque può contribuire facendo una piccola, grande differenza. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora e speriamo di continuare a crescere per aiutare sempre più animali in difficoltà.