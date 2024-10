Il Nola cade al “Bisceglia”: ad Aversa arriva la prima sconfitta stagionale

Il Nola 1925 supera l’Afragolese e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. Dopo il pareggio per 0-0 nella gara d’andata, i bianconeri erano chiamati a una prestazione convincente per passare il turno. Nonostante le assenze per squalifica di Varsi e Vitolo, e gli infortuni di Biason e Caccavallo, mister Farina sceglie una formazione offensiva, affiancando Liccardi a Pozzebon in attacco.

Il Nola parte bene e passa in vantaggio nel primo quarto d’ora: all’11’, dopo un’azione ben orchestrata, Dell’Orfanello si trova in area e supera il portiere Puca. Sette minuti dopo, i bianconeri hanno l’occasione di raddoppiare, ma Costanzo spreca un pallone arrivato in area piccola su schema da calcio d’angolo.

Nonostante il buon controllo del campo, il Nola rischia nel finale del primo tempo: al 43′ Torassa colpisce la traversa, e un minuto dopo Longo spreca un’importante opportunità da pochi passi. Nel secondo tempo, i bianconeri ripartono con il giusto piglio, sfiorando il gol con Pozzebon, fermato dall’intervento decisivo del portiere avversario.

L’Afragolese prova a spingere ma non riesce a creare pericoli concreti, se non al 39′, quando Leone, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tenta la conclusione in mischia senza trovare la porta. Dopo oltre sei minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine: il Nola accede ai quarti di finale, dove affronterà l’Ercolanese.

Dichiarazioni

“È stata una gara dura – ha commentato mister Francesco Farina – Dopo il primo gol potevamo raddoppiare e abbiamo avuto occasioni anche nella ripresa. È normale aver sofferto: giocavano in casa e sono una squadra forte. Sono soddisfatto dell’impegno dei ragazzi. Siamo in emergenza per via delle numerose assenze, ma abbiamo vinto sette delle dieci partite ufficiali finora disputate. Nonostante alcune decisioni arbitrali sfavorevoli, siamo riusciti a fare bene anche contro squadre di livello. Se riusciremo a recuperare tutti gli effettivi, potremo dire la nostra.”

“Segnare è sempre un’emozione unica, ma la cosa più importante era ottenere la vittoria – ha dichiarato Ugo Dell’Orfanello – L’umore è positivo, ma siamo solo all’inizio e dobbiamo continuare a migliorare. Siamo un gruppo unito e determinato, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare. Personalmente, cerco di dare sempre il massimo ogni volta che il mister mi chiama in causa. Affronteremo il prossimo impegno in Coppa con lo stesso spirito di oggi, restando compatti.”

Tabellino

Rete: Dell’Orfanello (N) 11’.

Afragolese: Puca, Yangba (49′ Grieco), Akrapovic, Nocerino, Leone, Liccardo (60′ Di Fiore), Torassa, Castro, Longo, Grezio (87′ Legnante), Di Paola. A disposizione: Mola, Violante, Testa, Alfano, Dequiec, Di Serio. Allenatore: Andrea Ciaramella.

Nola 1925: Pellino (88′ Alcolino), Cacciatore, Pepe, Cassandro, Costanzo, Cozzolino, Melillo (84′ De Luca), Dell’Orfanello, Filosa, Liccardi (93′ Parisi), Pozzebon. A disposizione: Angarelli, Pagano, Papa, Indiano, Caropreso, Setaro. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Della Porta di Benevento (assistenti Benvenuto di Nocera Inferiore e Criscuolo di Torre Annunziata).

Note: Ammoniti Nocerino e Torassa per l’Afragolese; Pozzebon, Liccardi, Cacciatore, Filosa e Costanzo per il Nola.