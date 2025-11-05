ANTONIO ROGAZZO E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA PALMESE

La U.S. Palmese 1914 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Rogazzo.

Nato a Napoli il 29 novembre 1973, Rogazzo è un tecnico di grande esperienza, titolare di Licenza UEFA A, con un percorso professionale che lo ha portato a maturare competenze sia in Italia che all’estero.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano in diverse società, tra cui Virtus Francavilla, Polisportiva Santa Maria, Team Altamura, FC Nola 1925 e Arzanese, oltre a significative esperienze internazionali come vice allenatore di Fabio Cannavaro in club prestigiosi quali Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian e Al-Nassr FC.

Negli ultimi anni Rogazzo ha mostrato una chiara identità tattica, privilegiando il modulo 4-3-3 e un calcio propositivo basato su intensità, organizzazione e valorizzazione dei giovani.

Con l’arrivo di Antonio Rogazzo, la Palmese intende dare una svolta tecnica alla propria stagione, puntando su competenza, esperienza e motivazione per affrontare al meglio le prossime sfide sportive.

La società gli augura un buon lavoro e i migliori successi alla guida della Palmese.