ANTONIO ROGAZZO E IL NUOVO ALLENATORE DELLA PALMESE

La U.S. Palmese 1914 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Rogazzo.

Nato a Napoli il 29 novembre 1973, Rogazzo è un tecnico di grande esperienza, titolare di Licenza UEFA A, con un percorso professionale che lo ha portato a maturare competenze sia in Italia che all’estero.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano in diverse società, tra cui Virtus FrancavillaPolisportiva Santa MariaTeam AltamuraFC Nola 1925 e Arzanese, oltre a significative esperienze internazionali come vice allenatore di Fabio Cannavaro in club prestigiosi quali Guangzhou EvergrandeTianjin Quanjian e Al-Nassr FC.

Negli ultimi anni Rogazzo ha mostrato una chiara identità tattica, privilegiando il modulo 4-3-3 e un calcio propositivo basato su intensità, organizzazione e valorizzazione dei giovani.

Con l’arrivo di Antonio Rogazzo, la Palmese intende dare una svolta tecnica alla propria stagione, puntando su competenza, esperienza e motivazione per affrontare al meglio le prossime sfide sportive.

La società gli augura un buon lavoro e i migliori successi alla guida della Palmese.