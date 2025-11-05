Lega: il sottosegretario all’agricoltura Luigi D’Eramo in Valle Caudina con Linda Caporaso

Il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo fa tappa in Irpinia: domani, giovedì 6 novembre, a Roccabascerana, sarà l’ospite d’onore di un incontro elettorale organizzato dalla Lega. “Il potenziale delle aree interne” è il tema scelto da Linda Caporaso, uno dei quattro candidati irpini alle Regionali del 23 e 24 novembre prossimi. L’appuntamento è per le 19:45 al Centro Arte e Cultura di Roccabascerana. La serata sarà aperta dai saluti del sindaco Roberto Del Grosso; poi interverranno l’imprenditrice agricola Veronica Barbati, presidente Coldiretti Avellino del Consiglio nazionale giovani; Sabino Morano, vicecommissario provinciale della Lega e anche lui candidato alle Regionali; il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega Avellino; e il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo.

L’incontro, incentrato sulle proposte per lo sviluppo delle aree interne che la Lega intende portare in consiglio regionale, sarà anche l’occasione per una degustazione dei prodotti del territorio.