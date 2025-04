Napoli prepara la sfida di Monza: cuore azzurro e speranza scudetto

Il Napoli continua la sua straordinaria rincorsa all’Inter con il vento in poppa e una passione travolgente che unisce campo, tifosi e città. La vittoria per 3-0 contro l’Empoli ha riacceso gli entusiasmi azzurri, un segnale di forza e determinazione a sei giornate dal termine del campionato. La prestazione è stata solida, cinica e piena di carattere, con gli uomini di Antonio Conte pronti a rispondere a ogni sfida. Il Napoli torna così a -3 dalla vetta della classifica, rilanciando il sogno scudetto che unisce tutto il popolo partenopeo.

Tuttavia, la gioia per il risultato si mescola con una certa preoccupazione, soprattutto per le condizioni di Juan Jesus, che ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra. Gli esami strumentali previsti oggi chiariranno l’entità dell’infortunio, con il difensore brasiliano in forte dubbio per la trasferta di Monza. Anche Buongiorno è in forte apprensione, e potrebbe lasciare spazio al giovane Rafa Marin per formare la coppia difensiva con Rrahmani. La sfida contro il Monza, in programma sabato 19 aprile alle 18:00, è da non fallire per mantenere accesa la speranza scudetto.

Unico neo in vista della gara è il divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in Campania, disposto dalla Prefettura di Monza e Brianza in accordo con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La misura riguarda tutti i settori dello stadio, incluso quello ospiti, creando un’ulteriore difficoltà per i sostenitori napoletani che avrebbero voluto supportare la squadra dal vivo.

Intanto, la squadra si è concessa una serata di svago dopo la vittoria sull’Empoli. Martedì 15 aprile, infatti, si è tenuta una cena conviviale alla Tavernetta Colauri, un evento che ha visto una grande partecipazione di giocatori, staff e dirigenti. A guidare la serata Andrea Sannino, Rosario Miraggio e alcuni comici di Made in Sud, mentre i giocatori si sono lasciati andare in una vera e propria festa azzurra. Lukaku si è esibito in uno show improvvisato, mentre Spinazzola, Politano, Buongiorno e Contini si sono scatenati tra balli e cori. A organizzare l’evento è stato il vice presidente Edoardo De Laurentiis, che ha partecipato alla serata accompagnato dalla sua compagna.

Sul piano sportivo, grande protagonista della vittoria contro l’Empoli è stato Scott McTominay, autore di una doppietta che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. Il centrocampista scozzese ha raccontato il suo amore per Napoli nella rubrica “Champions of Made in Italy”, esprimendo la sua gratitudine per il calore e la passione dei tifosi: «È un privilegio giocare per questa squadra. Amo la passione, il cibo, la gente. È un posto in cui non ero mai stato, ma che mi ha accolto con un calore incredibile».

Nel frattempo, il club guarda avanti e si prepara alla prossima sfida. A partire da oggi, mercoledì 16 aprile alle ore 12:00, partirà la vendita dei biglietti per Napoli-Torino, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Il match si disputerà nel weekend del 27 aprile allo Stadio Maradona, e la passione dei tifosi è già alle stelle.

Napoli è questo: cuore, sudore, speranza. Una città che vive per il calcio, che sogna ogni giorno insieme alla sua squadra. Il racconto continua, passo dopo passo, con la testa e il cuore proiettati verso un sogno che ha il profumo di uno scudetto che sembra più vicino che mai.