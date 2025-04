Nola Il 24 aprile torna “Benvenuta Sorellanza” – La poesia come ponte tra emozione e comunità.

Il 24 aprile 2025, alle ore 18:00, presso la Casa del Mutilato di Nola (NA), si terrà la terza edizione del premio poetico Benvenuta Sorellanza, promosso dall’associazione Lo Scrigno dell’Essere in collaborazione con My Emotion Life. Un evento dal forte valore simbolico e culturale, che si conferma anche quest’anno come uno spazio dedicato alla celebrazione della poesia e dell’empatia.

La grande novità dell’edizione 2025 è il distacco ufficiale dal Premio Sorellanza, con cui fino ad oggi ha condiviso il percorso. Quest’anno, infatti, Benvenuta Sorellanza prende vita come manifestazione autonoma, anticipando il Premio Sorellanza, previsto per il 10 maggio. Un legame però permane: la vincitrice del 10 maggio accederà direttamente alla cerimonia conclusiva del Premio Sorellanza, giunto alla sua settima edizione.

A impreziosire questa edizione, sarà presentata una silloge poetica pubblicata da My Emotion Life. Un importante traguardo che testimonia l’evoluzione del progetto, orientato a valorizzare la scrittura poetica come mezzo di incontro e riflessione. Le poesie, con la loro capacità di disarmare le parole e sciogliere le barriere, diventano protagoniste di un dialogo autentico, fatto di emozioni condivise e sorellanza vissuta.

Interverranno durante la serata:

Nensi Romano , presidente dell’Associazione Lo Scrigno dell’Essere

, presidente dell’Associazione Lo Scrigno dell’Essere Giovanna Secondulfo , presidente del premio

, presidente del premio Nunzia Boccia e Andrea Grosso , membri della giuria poetica

e , membri della giuria poetica La moderazione sarà affidata a Stefania Guarracino, vicepresidente di My Emotion Life

Ad arricchire l’evento, l’accompagnamento musicale del Maestro Francesco Sorrentino e della soprano Emilia Pisani, che renderanno la serata ancora più intensa e suggestiva.

Quest’anno, la serata assume un significato ancora più profondo: tra le premiate della settima edizione del Premio Sorellanza figura proprio la presidente di Lo Scrigno dell’Essere, omaggiata per il suo instancabile impegno nel sociale e nella promozione culturale. Un riconoscimento che celebra la passione e la visione con cui guida l’associazione.

Benvenuta Sorellanza si configura così non solo come un evento culturale, ma come un incontro di anime, un momento di condivisione autentica in cui la parola poetica diventa seme di cambiamento. È un invito alla comunità tutta a partecipare a un’esperienza di bellezza, consapevolezza e inclusione.

(Saverio Candela)