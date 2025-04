Avellino-Sorrento: annunciate le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la grande sfida tra Avellino e Sorrento, in programma allo stadio Viviani di Potenza. Ma il cuore biancoverde batte anche ad Avellino, dove circa duemila tifosi si sono dati appuntamento sulle gradinate del Partenio per seguire la partita sul maxischermo. Un vero e proprio esodo del tifo irpino, diviso tra chi ha raggiunto la Basilicata e chi ha scelto di sostenere i lupi da casa, ma con lo stesso ardore.

Presenti anche volti noti della politica locale: l’ex sindaco Gianluca Festa è stato avvistato al Viviani, mentre l’attuale sindaca Laura Nargi ha raggiunto la squadra per assistere dal vivo al match decisivo per la corsa promozione.

Le formazioni ufficiali:

SORRENTO (4-3-3): Harrasser; Vitiello, Biagetti, Fusco, Panico; Cangianiello, Palella, Riccardi; Colangiuli, Rossetti, Guarracino.

A disposizione: Lops, Colombini, Morleo, Carotenuto, Ruggiero, Musso, Scala, Polidori, Russo.

All.: Ferraro.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Russo; Lescano, Patierno.

A disposizione: Marson, Todisco, D’Ausilio, Rocca, Tribuzzi, Palumbo, Cionek, Zuberek, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Campanile, Manzi, Panico.

All.: Biancolino.