Brutta notizia per l’Avellino Basket alla vigilia del match contro Cantù: Matias Bortolin non sarà della partita. Il lungo argentino ha riportato un colpo durante l’ultimo allenamento e, per precauzione, resterà a riposo. Mercoledì si sottoporrà a esami clinici per valutare l’entità dell’infortunio. Una defezione pesante per coach Crotti, che dovrà ridisegnare il piano gara senza uno dei suoi uomini chiave sotto canestro.