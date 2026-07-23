«Continuerai a tifare con noi»: il Carotenuto ricorda Romano Gagliardi

Il messaggio dell’U.S. G. Carotenuto: «Continuerai a tifare con noi, per sempre». Il ricordo di uno dei sostenitori storici della squadra rossonera.

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Ci sono persone che, senza mai cercare un ruolo da protagonista, finiscono per diventare parte della storia di una comunità. Per l’Unione Sportiva Giovanni Carotenuto, Romano Gagliardi, detto Rumanièll , era una di queste.

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, la società rossonera ha espresso il più profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordando quello che per tanti anni è stato uno dei simboli dell’attaccamento ai colori del Carotenuto.

«Grazie per la passione e l’amore incondizionato per i nostri colori. Continuerai a tifare con noi, per sempre. Riposa in pace», scrive la società, che ha voluto ricordare Romano come lo storico possessore della tessera di abbonamento numero uno e presenza costante al fianco della squadra, sia nei momenti più belli che in quelli più difficili.

Parole che raccontano un legame costruito nel tempo, fatto di presenza, appartenenza e amore sincero per quella maglia rossonera che Romano ha sempre sostenuto con discrezione e passione.

Chi lo ha conosciuto sa bene che non era soltanto un tifoso.

Era una persona perbene, sempre disponibile, capace di regalare un sorriso e una parola gentile. Uno di quei volti che, partita dopo partita, sono diventati familiari a un’intera comunità sportiva.

Perché il calcio dei paesi non vive soltanto grazie ai giocatori, agli allenatori o ai dirigenti.

Vive anche grazie a persone come Romano, che con la loro presenza silenziosa rendono una squadra qualcosa di più di undici uomini in campo.

Il presidente, i dirigenti, lo staff, la squadra e tutta l’Unione Sportiva Giovanni Carotenuto hanno voluto stringersi attorno alla famiglia Gagliardi, condividendone il dolore per questa grave perdita.

Oggi il Carotenuto perde uno dei suoi tifosi più fedeli.

Mugnano del Cardinale perde una persona che ha amato la propria squadra senza chiedere nulla in cambio.

Per tanti anni la sua presenza sugli spalti è stata una certezza, un punto di riferimento per chi vive il Carotenuto con passione. Il suo ricordo continuerà ad accompagnare i colori rossoneri e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Ciao, Rumaniè. Il tuo posto sugli spalti resterà vuoto, ma il tuo amore per il Carotenuto non sarà mai dimenticato.