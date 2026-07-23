Mugnano del Cardinale in festa per la Madonna del Carmine: al via questa sera tre giorni di musica, spettacolo e tradizione

E’ arrivato il momento della festa. Mugnano del Cardinale si prepara ad accendere i riflettori sui festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, con un programma civile ricco di appuntamenti che da questa sera porterà in piazza musica, tradizione, spettacolo e gusto.

Ad arricchire le prime due serate sarà la sagra dedicata ai sapori del territorio, un appuntamento pensato per accompagnare i momenti di festa con le specialità locali, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di vivere la piazza all’insegna della convivialità e della tradizione.

La prima serata prenderà il via questa sera alle ore 21.30 in Piazza Cardinale con “Folk Piccmondo”, un evento dedicato ai suoni della cultura popolare campana. Al centro della serata ci sarà la Tarantella Montemaranese, con la sua energia fatta di ritmi, canti e balli capaci di coinvolgere il pubblico e riportare alla memoria le radici più autentiche del territorio.

Domani sera, venerdì 24 luglio, sempre alle ore 21.30, sarà la volta degli iClow con lo spettacolo musicale “Tammurriata Nera”, un omaggio alla grande musica napoletana e italiana attraverso le canzoni e gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile, da Renato Carosone a Teresa De Sio, da Renzo Arbore a Massimo Ranieri.

La chiusura del programma civile è affidata a sabato 25 luglio, quando dalle ore 22.00 Piazza Cardinale si trasformerà in una grande festa con “Nostalgia ’90”, il party show dedicato alle atmosfere degli anni Novanta. Musica, luci, animazione ed effetti speciali accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le hit che hanno fatto ballare una generazione.

Tre giorni di appuntamenti nel segno della Madonna del Carmine, tra musica, spettacolo, tradizione e sapori, per una festa pronta a coinvolgere la comunità di Mugnano del Cardinale e i tanti visitatori attesi.(L. Carullo)