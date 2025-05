Avellino – Si presenta l’Associazione Drin Drin. Focus su giustizia e carceri.

Sabato 31 maggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è svolta la presentazione dell’Associazione Drin Drin in Campania, branca regionale del movimento politico fondato dagli economisti Alberto Forchielli e Michele Boldrin. L’incontro, seconda tappa del tour regionale indetto dall’associazione, è stato dedicato alla giustizia penale e al sovraffollamento carcerario, scottanti tematiche di attualità sentite con particolare forza in Campania e in Irpinia.

“L’obiettivo del Drin Drin” – hanno sottolineato gli attivisti – “è quello di formulare una proposta politica attenta a giovani, innovazione e impresa, che possa invertire la stagnazione che affligge il Paese da diversi anni”.

Durante il meeting, relatori esperti hanno sottolineato le criticità del sistema penale italiano, caratterizzato da inefficienze e scarsa efficacia nella rieducazione dei detenuti. Particolare attenzione è stata posta alla tematica degli istituti penali, molti dei quali – compresi quelli della provincia di Avellino – segnati da sovraffollamento e condizioni non ottimali per il benessere dei detenuti.

“La giustizia penale” – hanno dichiarato gli organizzatori – “dovrebbe snellire i propri procedimenti, perseguendo equità e certezza della pena, quest’ultima votata alla rieducazione del detenuto e al reinserimento nella società”.

(A.S.)