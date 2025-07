SOS 4 ZAMPE. Sirignano: cagnolina con due cuccioli abbandonata in strada. Serve aiuto urgente!

SIRIGNANO (AV) – Una tenera cagnolina e i suoi due cuccioli sono stati trovati abbandonati in una stradina del comune di Sirignano, in provincia di Avellino. Sono spaesati, impauriti e in cerca di un riparo sicuro.

L’appello arriva da Davide, che li ha segnalati e si sta prendendo cura di loro alla meglio, ma cercano una casa, affetto e una seconda possibilità.

Chiunque possa adottarli o offrire un supporto temporaneo è pregato di contattare Davide al numero 327 446 5575.

I cani si trovano attualmente a Sirignano.

Condividere è già un aiuto. Diamogli una nuova vita!