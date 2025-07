U.S. Avellino e Magma, rinnovata la partnership tecnica per altri tre anni

US Avellino e Magma Sport rinnovano la loro collaborazione per le prossime tre stagioni. L’azienda irpina, giovane ma già punto di riferimento nel panorama dell’abbigliamento tecnico e sportswear Made in Italy, accompagnerà la squadra anche nel suo percorso in Serie B. Una partnership che va oltre la semplice fornitura: è un progetto condiviso, radicato nel territorio, fondato su valori autentici e visione comune.

Magma Sport unisce sostenibilità, innovazione e artigianalità. Il suo opificio interno, con oltre 50 sarte specializzate, consente una produzione rapida e flessibile, sempre sotto un controllo qualità rigoroso. Ogni capo è pensato per offrire prestazioni elevate e rispettare al tempo stesso l’ambiente e l’identità della squadra.

La nuova maglia gara è il simbolo di questa filosofia. Realizzata con l’esclusivo tessuto tecnico Hydrowear, sviluppato da Magma Sport, è un poliestere trattato per essere idrorepellente, antimuffa, antibatterico e antistrappo. Parte delle fibre utilizzate proviene da materiale riciclato, in linea con i principi dell’economia circolare.

I tessuti sono studiati per garantire massima traspirabilità nei punti più delicati, assecondando i movimenti degli atleti e migliorando la resa in campo.

Un lavoro sartoriale e ingegneristico che nasce dal dialogo quotidiano tra Magma Sport e la dirigenza biancoverde, che partecipa attivamente alla definizione di ogni dettaglio tecnico ed estetico.

Maurizio Sole, presidente e fondatore di Magma Sport, dichiara:

“Siamo felici e orgogliosi di continuare questo percorso insieme a US Avellino. Non è solo una partnership tecnica: è una storia di crescita condivisa, un progetto che ha saputo unire sport, territorio e persone. Abbiamo cercato di contribuire con i nostri capi alla performance dei calciatori, ma anche a rappresentare l’anima di questa squadra. Crediamo che le eccellenze del territorio debbano fare rete, valorizzando l’autenticità, il Made in Italy e mettendo sempre le persone al centro.”

Il presidente dell’US Avellino 1912 Angelo Antonio D’Agostino inoltre dichiara:

“Al nostro fianco sin dal primo giorno, il gruppo di lavoro Magma capeggiato dal dott. Maurizio Sole ha condiviso con noi un percorso che ha portato ad uno sviluppo, nei propri ambiti di appartenenza, di entrambe le società. La crescita del club con la nostra gestione è avvenuta di pari passo con quella dell’azienda Magma. Siamo orgogliosi di rinnovare questa unione made in Irpinia, tesa a valorizzare persone e territorio.” Una maglia che racconta una storia. Una partnership che guarda al futuro. US Avellino e Magma Sport, ancora insieme, per vincere dentro e fuori dal campo.