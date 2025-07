Pollena Trocchia, scontro tra auto e scooter all’incrocio tra via Cavour e via Casaliciello

Pollena Trocchia (NA) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Cavour e via Casaliciello, nel territorio comunale di Pollena Trocchia. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Citroën C3 e uno scooter Honda SH.

L’impatto è avvenuto in un punto già segnalato in passato dai residenti come particolarmente pericoloso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due conducenti. Entrambi sono stati trasportati al più vicino nosocomio per accertamenti. Fortunatamente, non risultano lesioni gravi: i feriti avrebbero riportato solo contusioni lievi.

I carabinieri sono giunti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti per circa un’ora, in particolare lungo via Casaliciello, dove la presenza dei veicoli incidentati ha reso necessaria una gestione provvisoria del traffico.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in quella zona, dove da tempo i cittadini chiedono interventi di messa in sicurezza dell’incrocio.