SOS 4 ZAMPE. Mugnano del Cardinale – Scomparsa una cagnolina: si cerca Holly, un maltese bianco. Prevista una ricompensa

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Momenti di grande apprensione per la scomparsa di Holly, una cagnolina di razza Maltese, bianca, di piccola taglia, scomparsa nei giorni scorsi nei pressi della Chiesa di San Michele.

La cagnolina, molto amata dalla sua famiglia, si è allontanata improvvisamente e da allora non si hanno più sue notizie. I proprietari hanno lanciato un appello accorato a tutta la comunità: “Chiunque abbia visto Holly o abbia informazioni, ci contatti immediatamente. Offriamo una ricompensa a chi la ritroverà o ci aiuterà a riportarla a casa.”

Holly è riconoscibile per il suo pelo candido, il carattere docile e affettuoso. Potrebbe essere spaventata e nascondersi nei dintorni.

La famiglia invita chiunque si trovi a passare nella zona – tra via Nazionale, via San Michele e aree limitrofe – a prestare attenzione e a contattare i numeri forniti in caso di avvistamenti. Per contatti 3895365528