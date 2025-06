Grave incidente nella notte a Sperone: scontro tra auto e moto, un giovane in prognosi riservata

Sperone (AV), 12 giugno 2025 – Un violento incidente stradale si è verificato questa notte, poco dopo la mezzanotte, lungo la Statale 7 bis (corso Umberto I), all’altezza di Piazza Luigi Lauro, proprio di fronte al Palazzo Comunale di Sperone. A scontrarsi sono stati un’automobile guidata da una giovane del posto e una moto con due ragazzi a bordo.

L’impatto è stato devastante: entrambi i motociclisti sono stati sbalzati sull’asfalto. Uno dei due ha riportato ferite gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino.

Durante la notte, uno dei giovani – residente a Roccarainola – è stato operato d’urgenza ed è attualmente in prognosi riservata. L’altro ragazzo, di Cicciano, ha riportato lesioni meno preoccupanti. La giovane conducente dell’auto, originaria di Sperone, è sotto choc ma non ha subito conseguenze.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto. Numerosi cittadini, svegliati dal boato o già in zona, si sono radunati sul luogo dell’incidente, creando una piccola folla nonostante l’ora tarda.

Le indagini sono in corso per stabilire eventuali responsabilità. Le telecamere posizionate proprio sul posto potrebbero chiarire l’esatta dinamica. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza stradale in quel tratto, già più volte teatro di episodi analoghi.

Notizia in aggiornamento.