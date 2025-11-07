Volley Under 14, esordio vincente per l’ASD Primavera di Avella ad Avellino

Inizia nel migliore dei modi il campionato provinciale Under 14 femminile di pallavolo per le giovani atlete dell’ASD Primavera di Avella, che ieri hanno conquistato una meritata vittoria in trasferta contro la Wessica Pallavolo di Avellino.

Il match, disputato presso la palestra SMS E. Cocchia/Dalla Chiesa di Avellino, si è chiuso con il punteggio di 3–1 a favore della squadra avellana.

Parziali dei set: 25–12, 25–21, 18–25, 25–11.

Dopo un avvio brillante, le ragazze della Primavera hanno dominato i primi due set con gioco ordinato e ottime trame offensive. Un leggero calo di concentrazione nel terzo parziale ha permesso alle padrone di casa di accorciare le distanze, ma nel quarto set le giovani avellane sono tornate a imporre il proprio ritmo, chiudendo la gara con determinazione.

A scendere in campo per l’ASD Primavera:

Rosa Ercolino, Annamaria Ercolino, Giulia Russo, Marta Pedalino, Ilary Giove, Maria Vittoria D’Anna, Martina Bernardo, Elena Fiordellisi, Martina Belloisi e Maria Francesca Lauriola.

Soddisfazione da parte dello staff tecnico per la prestazione delle ragazze, che hanno mostrato compattezza di gruppo e notevoli miglioramenti tecnici già alla prima uscita stagionale.

Con questo successo, l’ASD Primavera conquista i primi tre punti in classifica e guarda con entusiasmo al prosieguo del campionato.