Taglio del nastro ad Avella: nuova sede per la Pro Loco Clanis

AVELLA – Si è svolta nel pomeriggio di ieri l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanis, un momento significativo per la vita associativa e culturale del paese, che segna una nuova fase di rilancio per la promozione del territorio.

All’evento hanno preso parte il Sindaco di Avella, dott. Vincenzo Biancardi, insieme agli Assessori Santina Cerbone e Luigi Biancardi. Presente anche don Schettino, parroco di Tufino, che ha voluto partecipare alla cerimonia e impartire la benedizione alla nuova sede.

Durante l’inaugurazione, il Sindaco ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro al Presidente, al Direttivo e a tutti i volontari della Pro Loco Clanis, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella valorizzazione delle tradizioni, del patrimonio culturale e dell’identità locale.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha inoltre annunciato l’istituzione, all’interno dell’Ente comunale, di una nuova area dedicata alla promozione turistica e culturale, segno concreto della volontà dell’Amministrazione di investire su turismo, cultura, aggregazione e identità territoriale.

Un progetto che punta a rafforzare la collaborazione con la Pro Loco Clanis e con tutte le associazioni del territorio, con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso capace di promuovere Avella e raccontarne al meglio storia, tradizioni e potenzialità.

L’inaugurazione della nuova sede rappresenta così l’inizio di un nuovo cammino di crescita e partecipazione per l’intera comunità.