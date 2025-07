Roma, la giurista avellana Ilenia Conte premiata alla Camera dei Deputati con il “Premio America Giovani”

ROMA – Un prestigioso riconoscimento al merito accademico e al talento universitario è stato conferito nel primo pomeriggio di oggi, 2 luglio 2025, alla Dott.ssa Ilenia Conte, giovane giurista originaria di Avella. La cerimonia si è svolta presso la Camera dei Deputati, dove la Fondazione Italia USA ha premiato i laureati di eccellenza delle università italiane nell’ambito del “Premio America Giovani”.

La Dott.ssa Conte, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, ha ricevuto l’ambito riconoscimento per il brillante percorso di studi intrapreso e per l’impegno profuso nel campo della ricerca scientifica giuridica a livello nazionale e internazionale.

Come parte integrante del premio, Ilenia Conte ha avuto accesso al prestigioso Master in “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy”, un percorso di Alta Formazione patrocinato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, diretto dall’ambasciatore Umberto Vattani, già Segretario Generale del Ministero degli Esteri e attuale Presidente della Venice International University.

Il suo cammino accademico si è contraddistinto per l’elevata qualità e l’internazionalizzazione degli studi, condotti nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università di Salerno. Qui, la Dott.ssa Conte ha collaborato con l’Osservatorio Giuridico IECLO (International & European Criminal Law Observatory), fondato e diretto dalla Prof.ssa Anna Oriolo, specializzandosi in tematiche legate ai diritti umani, alla criminalità transnazionale e alla sicurezza globale.

A consolidare ulteriormente il suo profilo, anche il coinvolgimento nel Modulo Jean Monnet EU-GLOBACT (2023–2026), co-finanziato dalla Commissione Europea, un progetto accademico di rilevanza continentale volto a rafforzare l’insegnamento e la ricerca sul diritto dell’Unione Europea, con particolare attenzione alla lotta ai crimini transfrontalieri e alla promozione dello Stato di diritto.