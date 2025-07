Avellino, bimba in carrozzina investita con la madre sulle strisce: trasportate al Moscati, sono sotto osservazione

AVELLINO – Paura in via Circumvallazione, dove una bambina in carrozzina è stata investita insieme alla madre mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambe all’Ospedale “Moscati” di Avellino. Secondo quanto si apprende, madre e figlia sono attualmente sotto osservazione.

Non sono ancora noti altri dettagli sull’esatta dinamica dell’investimento né sulle condizioni cliniche delle persone coinvolte. Accertamenti in corso.