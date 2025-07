Il Teatro Comunale di Lacedonia annuncia una nuova ed entusiasmante Stagione Teatrale Appuntamento a sabato 5 luglio per scoprire i protagonisti del cartellone 2025/2026

Lacedonia –Il Teatro Comunale di Lacedonia è pronto ad annunciare il ricco cartellone della XIV Stagione Teatrale – 2025/2026, firmata Montecristo, offrendo al pubblico un’altra esperienza culturale indimenticabile, tra grandi classici, produzioni innovative e spettacoli nuovi e sorprendenti.

La presentazione ufficiale della Stagione Teatrale si terrà sabato 5 luglio, a partire dalle ore 18:00, presso il foyer del Teatro, alla presenza della stampa, del Sindaco Antonio Di Conza e della direzione artistica del Teatro, sotto la guida di Maurizio Giannetta.



Anche quest’anno il cartellone è stato concepito per offrire una varietà di generi e stili, che spazino dalla prosa classica alla commedia brillante fino al teatro contemporaneo, con nomi significativi nel panorama campano e nazionale.

“Siamo entusiasti di svelare questa nuova stagione, frutto di un lavoro appassionato e di una ricerca costante della qualità” ha dichiarato il Direttore Artistico del Teatro Comunale, Maurizio Giannetta.



Il Sindaco Antonio Di Conza esprime grande soddisfazione per il programma che sarà presentato, sottolineando l’importanza del Teatro Comunale come fulcro culturale di Lacedonia e dell’intera Irpinia. “Il Teatro è il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo di incontro, di crescita e di espressione. Questa nuova stagione è la testimonianza dell’impegno della nostra Amministrazione nel promuovere la cultura in tutte le sue forme e nel renderla accessibile a tutti“, ha affermato il Sindaco. “Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi e a lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo il Teatro sa regalare.”

La varietà degli spettacoli di quest’anno, che comprende anche molti fuori abbonamento, è riconducibile all’importanza della cultura intesa come linguaggio universale ed elemento aggregante. “L’offerta del Teatro di Lacedonia non si limita alla sola Stagione Teatrale. A completamento del cartellone vi sono le matinée e i saggi di danza, che hanno portato quest’anno più di 4000 persone”,

ha aggiunto Edvige De Michele, responsabile della Montecristo. “Continueremo a lavorare per ampliare l’offerta teatrale con progetti nuovi, come l’istituzione di un corso di teatro aperto a tutti e la creazione di una compagnia teatrale di Lacedonia”.

L’obiettivo di questa nuova Stagione Teatrale è fare in modo che ogni spettacolo e ogni attività continui ad essere occasione di condivisione di emozioni e di idee, rafforzando legami e senso di appartenenza in un contesto ormai dominato dalla tecnologia. A dimostrazione di ciò la scelta di usare, per il lancio della XIV Stagione Teatrale, l’immagine di un solo volto, elaborato con lo strumento dell’AI e comprendente tutti i prossimi protagonisti che saliranno sul palco di Lacedonia.

Il Teatro Comunale di Lacedonia si prepara ad accogliere il suo pubblico per una stagione all’insegna della cultura, dell’arte e delle emozioni.

La campagna abbonamenti e la vendita dei biglietti singoli prenderanno il via a partire da domenica 6 luglio.

Diritto di prelazione fino al 30 luglio.