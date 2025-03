Paura ad Avella: bambino investito da un’auto, il conducente fugge lasciandolo a terra

Attimi di paura questa sera ad Avella, dove un bambino di circa dieci anni è stato investito da un’auto pirata in Viale San Giovanni intorno alle 20:30. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha accelerato dandosi alla fuga, lasciando il piccolo a terra ferito.

Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno subito allertato le forze dell’ordine e chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato d’urgenza il bambino in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni precise, ma l’intervento tempestivo dei sanitari fa sperare in un esito positivo.

Intanto, i carabinieri della compagnia di Baiano sono al lavoro per identificare l’auto pirata e il suo conducente. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori stanno analizzando le immagini per risalire al responsabile. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere sviluppi importanti.

Seguiranno aggiornamenti