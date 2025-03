Avella, bambino investito: le sue condizioni. Indagini a una svolta

Arrivano importanti aggiornamenti sull’incidente avvenuto questa sera in via Roma, dove un bambino di circa nove anni è stato investito da un’auto pirata. Fortunatamente, le sue condizioni sono meno gravi del previsto e il piccolo non ha riportato ferite preoccupanti, ma un trauma cranico che ha reso necessario indagini approfondite presso il pronto Soccorso dell’ospedale.

Al momento dell’incidente, il bambino si trovava in compagnia della madre e di alcuni familiari, famiglia del nord Africa da diversi anni in Italia. Nonostante lo shock, è riuscito a fornire ai carabinieri, giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto, dettagli fondamentali per le indagini. In particolare, il piccolo ha riferito che l’auto coinvolta era di colore blu e che alla guida c’era una donna.

Grazie a queste informazioni e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le forze dell’ordine sono ora sulle tracce della responsabile, che potrebbe essere identificata a breve.