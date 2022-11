METEO. E’ allerta Arancione in Campania, molte scuole chiudono. Ecco quali

In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini a Napoli. E non mancano i provvedimenti in altri comuni dell’area vesuviana: scuole chiuse a Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. Scuole chiuse anche a Benevento domani e mercoledì. Nell’area Nolana chiudono le scuole di Cicciano, Tufino, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori ordinanze di chiusura.

Stesso provvedimento anche del sindaco di Avellino, Gianluca Festa e dei primi cittadini di Avella, Quadrelle, Mugnano, Sirignano, Baiano, Monteforte, Lauro, Quindici e Forino.