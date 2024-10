“LaBellainArte Festival”: parte la rassegna a cura de La Parthenope Cordes Ensemble. Il programma del 24 ottobre.

Giovedì 24 ottobre, alle ore 20.00, nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, prende avvio “LaBellainArte Festival” con la direzione artistica de La Parthenope Cordes Ensemble formata dai maestri irpini Oderigi Lusi, Orsola Russo e Maria Sirignano. Il Festival vedrà diversi appuntamenti in musica che proseguiranno per tutto l’anno 2024/2025. Lo scopo del Festival avrà tra i primi obiettivi la valorizzazione di siti dall’indiscussa importanza storica ed archeologica e la messa in rilievo delle eccellenze artistiche e culturali di cui il nostro territorio si pregia. Il Festival, che ha avuto il patrocinio morale del comune di Avella, si avvarrà della collaborazione e del sostegno di importanti realtà territoriali. Non solo dunque esecuzione e diffusione di musica colta, elemento imprescindibile della direzione artistica, ma mostre d’arte, performance artistiche, incontri con l’autore e tanto altro. Il 24 ottobre, alle ore 20.00, nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, si esibirà il Media Luz Tango, composto da Claudio Patuto alla Fisarmonica, musicista e didatta formatosi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Patrizio Palladino alle percussioni, i ballerini Carmela Caseria e Pierpaolo Calandro. Per gli ospiti che prenderanno parte al concerto vi sarà la possibilità di abbinare la visita guidata al Museo Archeologico e immersivo Mia. Inoltre, grazie alla collaborazione straordinaria dell’artista Cettina Prezioso, sarà possibile ammirare un itinerario appositamente strutturato e una live performance della meravigliosa arte della cartapesta. “LaBellainArte Festival” si presenta, dunque, come luogo di incontro e galleria multifunzionale itinerante, per diffondere l’ arte e i progetti emergenti, in un’ottica in cui la cultura diviene driver di creatività e promotrice della crescita innovativa del territorio di Avella, già città d’Arte. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri in locandina.