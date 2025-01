100 DI QUESTI GIORNI. Visciano in festa: benvenuta Carmen Nappi!

Grande gioia a Visciano per la nascita della piccola Carmen Nappi, venuta al mondo per riempire di felicità la vita dei suoi genitori, Antonio e Fausta. La comunità si stringe attorno alla famiglia Nappi in un momento di pura emozione e amore.

Gli auguri più calorosi arrivano dai familiari, con un pensiero speciale dal papà e dalla sorellina Antonietta, che non vede l’ora di accogliere Carmen con tutto il suo affetto.

L’arrivo di un nuovo membro della famiglia è sempre un’occasione di festa e speranza, e Visciano celebra con entusiasmo questo lieto evento.

Auguri ai genitori Antonio e Fausta, e benvenuta alla piccola Carmen, che sicuramente riempirà di sorrisi e amore ogni giorno della sua nuova vita!