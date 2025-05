Forino ( Av): Tutto pronto per la serata conclusiva delle attività Culturali del Circolo LaAV. L’ Appuntamento è per il 14 giugno a Palazzo Caracciolo con inizio alle ore 19.00

Sabato 14 Giugno presso Palazzo Caracciolo di Forino ( Av) ci sarà l’ evento Finale del Circolo LaAV Forino .

Il Programma prevede alle Ore 19.00 l’

Apertura evento nella villa comunale di Forino con Saluti del Sindaco Antonio Olivieri ed inaugurazione della Bibliocassetta LaAV letture dei bambini Teen LaAV e dei volontari i quali in cerchio leggeranno una frase del libro che doneranno alla Bibliocassetta

A seguire la manifestazione continuerà all’ interno dell’ antico cortile di Palazzo Caracciolo dove, alle ore 19.30, ci sarà l’ incontro con l’ autrice Antonietta Gnerre la quale, con la moderazione del giornalista Rai Antonio Caggiano presenterà in esclusiva il suo ultimo libro.

A conclusione i Saluti agli autori che in quest’ anno sono stati ospiti dello stesso Circolo alle autorità, ai soci , ai bambini ed a tutti i presenti con un breve un breve accenno sul prossimo calendario di eventi LaAV.

Chiuderà la serata il gruppo Anema Longa.Infine

nella sala convegni sarà allestita una mostra delle attività LaAV. Dunque appuntamento al 14 Giugno a Forino con un evento di importante valore culturale. Daniele Biondi