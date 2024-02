Episodio di tensione estrema ad Avella: Scontro violento al Consiglio Comunale con intervento delle Forze dell’Ordine

La tranquillità del consiglio comunale di Avella è stata interrotta questa mattina da un episodio di tensione estrema che ha portato a uno scontro violento tra un cittadino e due agenti della polizia municipale. Dopo la dichiarazione di voto del Bilancio, il sindaco Vincenzo Biancardi si è rivolto al presidente del consiglio chiedendo se avesse autorizzato qualcuno a registrare la seduta. Di fronte al diniego e rivolgendosi ad un uomo in prima fila, lo invitava a non effettuare registrazioni, richiedendo anche l’intervento della polizia municipale per far rispettare le norme del consiglio.

Ciò ha scatenato un violento alterco, tra l’individuo che si ribellava fermamente all’intervento dei Vigili, sostenendo di non aver effettuato alcuna registrazione. Dopo pochi minuti, il consiglio è ripreso regolarmente, ma improvvisamente l’uomo ha iniziato a sentirsi male, rendendo necessario soccorsi medici, i primi sono stati prestati dalla consigliere Tonia Caruso, medico di professione. Successivamente, è intervenuto anche il 118.

Dopo l’incidente, una volta che la situazione si è placata e l’uomo è stato assistito, il consiglio comunale ha ripreso i lavori, portando a termine la seduta. Tuttavia, l’episodio ha gettato un’ombra cupa sul normale svolgimento delle attività istituzionali, sollevando preoccupazioni sulla stabilità e il confronto all’interno della comunità locale.