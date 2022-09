AVELLA. Torna la festa di Santa Candida, appuntamento al 20 settembre

Tutto pronto ad Avella nel quartiere di Santa Candida dove il 20 settembre ritorna la festa religiosa e civile in onore di Santa Candida. Il programma religioso prevede per il 19 settembre la Santa Messa alle 19, martedì 20 alle 10,30 la tradizionale sfilata dei Battenti e alle 11 la Santa Messa. Nel pomeriggio alle 17,30 la Processione per le strade principali del paese con la Santa Messa al rientro in chiesa. Il Programma civile prevede per martedì 20 alle ore 8.00 il giro per il quartiere della Banda Musicale “Città di Sperone” e alle 21 in piazza Municipio la banda eseguirà alcuni brani musicali. Alle 21 i fuochi pirotecnici e a seguire il concerto di Carmen Nappi, Nicola Turco, veterano della vecchia Napoli, e Checco Dany, il neomelodico del momento, il più seguito sui social e tik tok con la sua canzone “stu cor mi fa tu tu ta ta”. Il direttore artistico degli eventi musicali è Francesco Sanseverino mentre il Comitato Festa è composta da: Miele Raffaele, Maio Salvatore, Guerriero Pasquale, Guerriero Giuseppe, Guerriero Carmine, Guerriero Vincenzo, Maio Giuseppe e Ungaro Antonio.