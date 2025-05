AVELLA. Teatro Biancardi, il 30 e 31 maggio in scena “Nun te Scurdà”

Ripartire dalle macerie della guerra con fede e speranza, seguendo la nuova rotta tracciata dalla Costituzione. Cercare il riscatto sociale e lavorativo attraverso lo studio, non solo per affermare se stessi, ma per ripagare la propria famiglia dei sacrifici affrontati.

E ancora, constatare i soprusi di chi, spogliandosi della divisa del ventennio, tenta di conservare il potere attraverso il trasformismo. Questi sono i temi portanti di “Nun te Scurdà”, il nuovo lavoro teatrale della Compagnia Ars e Theatrum, scritto e diretto da Antonio Tulino, in scena il 30 e 31 maggio 2025 presso il Teatro Biancardi di Avella.

La pièce si muove sullo sfondo di eventi storici che hanno segnato il Novecento e che inevitabilmente si intrecciano con le vicende umane dei protagonisti, offrendo al pubblico un percorso intenso tra memoria e riscatto. Un viaggio emotivo nel passato che, sorprendentemente, parla con forza al presente.

Tra emozioni, riflessioni, ma anche momenti surreali e di leggerezza, “Nun te Scurdà” si presenta come un’opera capace di coinvolgere e appassionare. Un debutto importante per la Compagnia Ars et Theatrum, alla sua prima vera prova su un palco, che si affida alla sapiente regia di Tulino e un cast animato da passione e dedizione.

L’evento è realizzato con i Patrocinio del Comune di Avella

Per informazioni e prenotazioni: 329-1316600 / 348-2613180