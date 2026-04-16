AVELLA. Tampona auto in sosta e fugge, si verificano le telecamere

Intorno alle 10.30 di giovedì 16 aprile un’auto che da Via Cardinale D’Avanzo si immetteva in Via San Vincenzo Pallotti, ha provocato un danno ad un auto in sosta ed é fuggita. Immediatamente su richiesta del proprietario sono scattate le verifiche per recuperare tu le immagini utili per risalire al colpevole. Si tratta di un episodio grave dal momento che a pochi metri c é un istituto scolastico in pieno centro abitato dove la velocità deve essere moderata e il livello di attenzione alto durante la guida.