AVELLA.Spopola in rete il video “Avella mia,Terra mia”,l’inno del maestro Oderigi Lusi per ensemble strumentale,solisti e coro.

Il progetto musicale del Maestro pianista Oderigi Lusi e dell’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero”, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Gagliotta e coordinato dalla prof.ssa Maria Sirignano ha condotto alla registrazione del brano “Avella mia,Terra mia” nella splendida cornice del Parco Archeologico dell’Anfiteatro, un chiaro riferimento al legame viscerale che lega le nuove generazioni e la città d’arte. In arena c’erano cinque musicisti tra cui Lusi e un coro composto da circa 70 ragazzi provenienti dalle classi quarte e quinte della scuola primaria e dalle classi prime della scuola secondaria di I grado. Il brano registrato è ora diffuso in rete. Il montaggio è stato curato del regista Giuseppe Falagario e dell’ingegnere del suono Alfonso La Verghetta. Bravissimi i due solisti Giuseppe Matarozzi e Stefano Napolitano e il coro sapientemente curati e diretti da Maria Sirignano. Trattasi di un evento unico e di un progetto culturale di notevole spessore ben accolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi e da tutte le associazioni e gli operatori, in particolare a sostenerli l’ufficio turistico del Comune di Avella SIAT.

Il video è disponibile sulla pagina ufficiale del maestro Lusi – Oderigi Lusi – Pianist & Composer cliccando qui

