AVELLA. Sala Alvarez, ecco l’ordinanza che ne stabilisce l’utilizzo. No all’utilizzo per scopi di lucro o politici

Il primo cittadino di Avella, Vincenzo Biancardi, ad inizio mese ha stabilito i nuovi criteri per l’utilizzo della “Sala Alverez”, posta la piano terra del Palazzo Ducale, che da qualche mese è sede dei consigli comunali fino a quando non termineranno i lavori della nuova casa comunale. Un ordinanza che chiarisce che la sala è prioritariamente riservata alle sedute del consiglio comunale e utilizzata per riunioni e manifestazioni attinenti sempre la macchina comunale come: conferenze di servizi, riunioni di personale, attività comunali avente carattere istituzionali, convegni, congressi ecc. sempre però organizzati dall’amministrazione comunale. In via eccezionale però, e compatibilmente con le esigenze istituzionali, la stessa potrà essere concessa anche a soggetti pubblici o privati per scopi che non abbiano fini di lucro, a realtà sociali e culturali per scopi avente carattere scientifico, artistico, culturale, scolastico, ecc.

Saranno respinte tutte quelle richieste di utilizzo della stessa che abbiano carattere di lucro o fini politici.

